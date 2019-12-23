Bugünkü
Takvim

’li hain ’da ağırlandı

'ye karşı terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere bir yenisi daha eklendi. , propaganda yoluyla Türkiye'ye yönelik saldırıları destekliyor. Daha önce 'da ağırlanan /'li terörist bu kez 'da ağırlandı, paylaşım yapılarak teröristlere verilen destek resmi olarak da ifade edildi.

'ye karşı terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere bir yenisi daha eklendi. , propaganda yoluyla Türkiye'ye yönelik saldırıları destekliyor. Daha önce 'da ağırlanan /'li terörist bu kez 'da ağırlandı, sosyal medyadan paylaşım yapılarak teröristlere verilen destek resmi olarak da ifade edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYPG’li hain Mısır’da ağırlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri