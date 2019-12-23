Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere bir yenisi daha eklendi. Darbeci Sisi, propaganda yoluyla Türkiye'ye yönelik saldırıları destekliyor. Daha önce Pentagon'da ağırlanan PKK/YPG'li terörist bu kez Mısır'da ağırlandı, sosyal medyadan paylaşım yapılarak teröristlere verilen destek resmi olarak da ifade edildi.
- Güncel
- 23.12.2019
- Gazete
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