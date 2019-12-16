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Sadece terörle mücadele ediyoruz

, 'nin terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını belirtti: Bizim herhangi etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Akar, görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi.

Sadece terörle mücadele ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'nin terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını belirtti: Bizim herhangi etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Akar, görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi.

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