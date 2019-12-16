Sadece terörle mücadele ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin terör örgütleri ile mücadeleye olan bağlılığında bir değişiklik olmadığını belirtti: Bizim herhangi etnik grupla bir sorunumuz yoktur. Biz sadece terör örgütleri ile mücadele ediyoruz. Akar, F-35 görüşmelerinin de sürdüğünü söyledi.
- Güncel
- 16.12.2019
- Gazete
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