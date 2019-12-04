5 Aralık Afyon'da yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili son dakika Afyon Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzlukların başında da etkilenen eğitim hayatı geliyor. Okula gitmekte zorluk yaşayan öğrenciler için kar tatili haberleri. Peki, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 5 Aralık Afyon'da kar tatili var mı? Afyon'da kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor.

AFYON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyon'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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