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PKK’nın gençlik yapısına baskın

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Yedi şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

PKK’nın gençlik yapısına baskın
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Yedi şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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