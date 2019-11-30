PKK’nın gençlik yapısına baskın

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Yedi şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Yedi şüpheliyakalanarak,gözaltına alındı.
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