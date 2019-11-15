Peşlerinden ayrılmayız Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 73'üncü gününe girdi. Oğlu Özkan (19) için bekleyen Süleyman Aydın, "Bunların peşinden ayrılmayacağız" diye konuştu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a giderek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 56 ailenin umutlu bekleyişi 73'üncü gününe girdi. Oğlu Özkan (19) için bekleyen Süleyman Aydın, "Bunların peşinden ayrılmayacağız" diye konuştu. TÜM MANŞETLER