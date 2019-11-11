Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi.
- Güncel
- 11.11.2019
- Gazete
YPG’nin mayın deposu bulundu
Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi.
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