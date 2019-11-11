YPG’nin mayın deposu bulundu Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi.

Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi. TÜM MANŞETLER