Bugünkü
Takvim

YPG’nin mayın deposu bulundu

Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi.

YPG’nin mayın deposu bulundu
Türk askerleri, Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde teröristlere ait bir mayın deposunu ele geçirildi. İncelemede teröristlerin, çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP'lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirdiği tespit edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYPG’nin mayın deposu bulundu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri