'Koca'man vahşet Uzman çavuş eşi tarafından başından vurulan Müberra Kuzdan’ın ailesi konuştu: Kızımızı katletti. Sürekli döver, işkence ederdi. Bu kaza olamaz... Kuzdan ise olayın kaza olduğunu anlattı. Ancak tutuklandı.

K.Maraş'ın Elbistan İlçesi'ndeki bir evde geçen hafta silah patladı. Başından vurulan Müberra Kuzdan (24), uzman çavuş eşi Gökhan Kuzdan (27) tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Kuzdan ise olayın kaza olduğunu anlattı. Ancak tutuklandı. Olayın kazara olmadığını belirten acılı baba Mevlüt Gürsan, "Kocası tarafından sürekli dövüldü. İşkence gördü. Boşanma davası açtık. En ağır cezayı almasını istiyorum. Geçenlerde de düğünde kıskanmış, 'Oynama' demiş" dedi. Anne Vildan Gürsanlı ise torunları; 3 aylık Asena, 1.5 yaşındaki Ahmet ve 3.5 yaşındaki Aylin'in annesiz kaldığını belirtti... TÜM MANŞETLER