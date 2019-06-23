İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sona erdi. İstanbullular 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Peki Binali Yıldırım'ın rakibi olan Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Peki Ekrem İmamoğlu'nun tek kızı kimdir? Beren İmamoğlu kim, kaç yaşında?