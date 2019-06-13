Almanya'da Avrupa Birliği haricinde ülkeye gelecek nitelikli elemanlara kapıları açmayı öngören yasa onaylandı. Buna göre mesleğinde uzman olanların 6 aylık vize ile Almanya'da iş arama şansına sahip olduğu belirtildi ve iş bulunması durumunda ise Almanya'da kalma hakkı sağlanacağı ifade edildi... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ihtiyaç duyuyor. Detaylar haberimizde... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) raporunda, geçen yıl son çeyreğinde 221 bin işçiye daha ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, işverenlerin İş Ajansı'na "Bize acilen işçi bulun" diye başvuruda bulunduğu aktarıldı. 2018'le kıyaslandığında işçi açığının 275 bin arttığı belirtiliyor. .