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  • 13.06.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 12:46

2019 işçi alımı başvuru - , nasıl yapılır? 1.5 milyon işçi arıyor!

'da Federal Meclis’te düzenlenen oylama ile berer nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi. Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Ayrıca meslek eğitimi veya yüksek eğitime uygun herhangi bir iş bulunması durumunda ise oturma izni verilecek ve Almanya'ye yerleştirilebilecek. İşsizlerin özelliklerine göre tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına göre bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki , nasıl yapılır? Almanya işçi alımı 2019 başvurusu son dakika haberleri sayfamızda

Almanya'da Avrupa Birliği haricinde ülkeye gelecek nitelikli elemanlara kapıları açmayı öngören yasa onaylandı. Buna göre mesleğinde uzman olanların 6 aylık vize ile Almanya'da iş arama şansına sahip olduğu belirtildi ve iş bulunması durumunda ise Almanya'da kalma hakkı sağlanacağı ifade edildi... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı rapora göre işçi açığı 2019'un ilk yarısında 1.2 milyon olarak yer aldı. Almanya, çeşitli alanlarda uzman işçilere ihtiyaç duyuyor. Detaylar haberimizde... Federal İş Ajansı Araştırma Enstitüsü'nün (IAB) raporunda, geçen yıl son çeyreğinde 221 bin işçiye daha ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, işverenlerin İş Ajansı'na "Bize acilen işçi bulun" diye başvuruda bulunduğu aktarıldı. 2018'le kıyaslandığında işçi açığının 275 bin arttığı belirtiliyor. .

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