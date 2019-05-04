Sağlıklı yaşamın sadece ipuçlarını değil ayrıntılarını da öğrenmek isteyenler, doğal ve organik beslenmenin yaşam kalitemizdeki etkilerini merak edenler, çocukların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temiz gıda, temiz üretimin çoğalmasını destekleyenler için müjde... Doğal Yaşam Festivali bugün ve yarın İstanbul Bilgi Üniversitesi santral istanbul Kampüs'te üçüncü kez gerçekleşiyor. Doğal Yaşam Festivali stantlarında; Türkiye'nin her yerinden özenle seçilmiş, ulaşılması kolay olmayan ve çok merak edilip takip edilen doğal ve organik gıda, tekstil, kozmetik ürünleri ve fazlasını bulabilir sağlıklı, temiz ve güvenilir ürün alışverişi yapabilirsiniz.
- Güncel
- 04.05.2019
- Gazete
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