Bursa'da tarihi operasyon. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerinde bulunan obje, heykel, tablo gibi tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ihbarını aldı. Bunun üzerine kimliği gizli jandarma personeli tarafından alıcı kılığında şüphelilerle irtibata geçildi. Şüpheli kişiler ellerinde bulunan tarihi niteliğe sahip eserleri satmak isterken, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. G.G, İ.Ö, M.S.A, H.Y, M.A,S.S ve G.Y isimli şüphelilerle birlikte aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablonun yanı sıra 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında kadın ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet tepsili kadeh ele geçirildi.

Operasyonda aralarında Picasso'nun 'Don Kişot' resimli tablosu da yer aldı