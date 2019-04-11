ABD Ulusal Bilim Vakfı öncülüğündeki astrofizikçiler, tarihte ilk kez çekilen kara delik fotoğrafını tüm dünya ile paylaştı. Astronomlar tarafından yapılan açıklamada, kara deliğin dünyadan 53 milyon ışık yılı uzakta olduğu ve 8 farklı teleskopla görüntülendiği belirtildi. Deneyin yapılmasını önerenlerden Profesör Heino Falcke, kara deliğin M87 adlı bir gezegende olduğunu söyledi. Falcke, "Gördüğümüz bu kara delik, bütün güneş sisteminden daha büyük, Güneş'ten 6.5 milyar kat daha büyük bir kütleye sahip" dedi.

TWİTTER

● Bu kara delik, bildiğin İzmir lokması ● Kara delikten bana ne... Bugün yola çıksan 55 milyon yıl sürüyor...

● Miyop bir vatandaş, mangal kömürüne bakıyor!

● Bulanık çıkmış bir daha çekin!

● Şu kara delik seni yutsa keşke. Sen de kurtul ben de...

● 100 milyar kilometremi çapındamıııı ● Cehennemi bulduk galiba