Kırklareli bağımsız

CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçime bağımsız aday olarak girdi. Türkiye'de bağımsız adayın önde olduğu tek il Kırklareli'ydi. Kesimoğlu, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kırklareli'de oyların yüzde 37.22'sini alarak Türkiye'de seçim yarışını önde götüren tek bağımsız belediye başkan adayı olarak dikkat çekti.
- Güncel
- 01.04.2019
- Gazete
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