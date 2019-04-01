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Kırklareli bağımsız
'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, e olarak girdi. 'de bağımsız adayın önde olduğu tek il Kırklareli'ydi. Kesimoğlu, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Kırklareli'de oyların yüzde 37.22'sini alarak Türkiye'de seçim yarışını önde götüren tek bağımsız belediye başkan adayı olarak dikkat çekti.

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