Tanal İstanbul

CHP yıllardır iktidar göremedi. Her seçimde yenilgi gören seçmenler yıllardır aynı isimleri görmekten bıktı ancak CHP'liler koltuklarını hiç terk etmedi. Hep vatandaşla iç içe olmamakla suçlanan CHP'li vekiller, halktan ne kadar kopuk olduğunu bir kez daha ispat etti. Defalarca FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Almanya'dan fotoğraflar paylaştı.
Almanya'da otobüse binmek için durakta bekleyen Tanal, duraklarda otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteren uygulamanın olmasını överek, "Otobüs durağında gideceğiniz yere aracın kaç dakika sonra geleceği yazılı. Bu hizmeti Türkiye'deki belediyeler neden veremez? Hiç mi iyi örnekleri almayacağız" dedi.
Tanal ayrıca otobüs içindeki şarj ünitelerini de öve öve bitiremedi. İstanbul'da yıllardır bulunan bu iki uygulamayı bilmeyen Tanal, bir kez daha alay konusu oldu. Tanal için şu yorumlar yapıldı:
İstanbul'da bir otobüse binseydin keşke...
Otobüslerdeki kablosuz internet hizmetini duysa aklı gidecek demek ki...
İETT bisiklet bile taşıyor sayın Tanal.
Sayın Tanal, sadece duraklarda değil cep telefonundan bile var araç takip hizmeti.
Bir kez de ülkenizle gurur duyun be yabancı seviciler...
Türkiye'de makam aracından inmezler, Almanya'ya gidince otobüse binip halkçı olurlar.
Hangi ülkenin vekilisiniz siz?
Mahmut Tanal bilmez ama birçok Anadolu şehrinde klimalı durak da var.
EKRANLI DURAKLAR
ARAÇ İÇİ ŞARJ ÜNİTESİ
Almanya'da otobüse binmek için durakta bekleyen Tanal, duraklarda otobüsün kaç dakika sonra geleceğini gösteren uygulamanın olmasını överek, "Otobüs durağında gideceğiniz yere aracın kaç dakika sonra geleceği yazılı. Bu hizmeti Türkiye'deki belediyeler neden veremez? Hiç mi iyi örnekleri almayacağız" dedi.
Tanal ayrıca otobüs içindeki şarj ünitelerini de öve öve bitiremedi. İstanbul'da yıllardır bulunan bu iki uygulamayı bilmeyen Tanal, bir kez daha alay konusu oldu. Tanal için şu yorumlar yapıldı:
İstanbul'da bir otobüse binseydin keşke...
Otobüslerdeki kablosuz internet hizmetini duysa aklı gidecek demek ki...
İETT bisiklet bile taşıyor sayın Tanal.
Sayın Tanal, sadece duraklarda değil cep telefonundan bile var araç takip hizmeti.
Bir kez de ülkenizle gurur duyun be yabancı seviciler...
Türkiye'de makam aracından inmezler, Almanya'ya gidince otobüse binip halkçı olurlar.
Hangi ülkenin vekilisiniz siz?
Mahmut Tanal bilmez ama birçok Anadolu şehrinde klimalı durak da var.
EKRANLI DURAKLAR
ARAÇ İÇİ ŞARJ ÜNİTESİ
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