Türk Hava Kuvvetleri önceki gün Kuzey Irak'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte PKK'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden vardı. Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, ABD'li gazete New York Times övgüler dizdi. New York Times, örgüt yöneticilerini överken, terörist için 'kahramandı' ifadesini kullanması da dikkat çekti.
ABD’nin kahramanı
Etiketler: New York Times , Kuzey Irak , PKK , ABD , İsmail Özden
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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