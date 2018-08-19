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  1. Yine CHP yine kavga

’nin kahramanı

ABD’nin kahramanı
Türk Hava Kuvvetleri önceki gün 'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte 'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı vardı. Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, 'li gazete övgüler dizdi. New York Times, örgüt yöneticilerini överken, terörist için 'kahramandı' ifadesini kullanması da dikkat çekti.

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