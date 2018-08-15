Son dakika: Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Sayın Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beştepe'de bir araya gelecek.

KÜLLİYE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Emiri Al Saniile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çalışma ziyareti kapsamında gerçekleşecek programda, Erdoğan-Sani ikilisinin, Türkiye Katar ilişkilerini tüm boyutları ile ele alması ve gündemdeki diğer konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor. Al Sani'nin ziyareti saat 13.30'da gerçekleşecek.