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Haftalığı 300 tl

İçinden onlarca kediciğin çıktığı milyonluk malikanede lüks içinde yaşadı. Bir yastık için bile 1000 Euro para harcadı. Foyası tek tek ortaya çıkan ’a cezaevinde içinde ise haftalık 300 TL hak tanındı

Haftalığı 300 tl
Kandilli'deki milyon dolarlık malikanesine yapılan operasyonda gözaltına alınan 'a bir kötü haber daha geldi. Dışarda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Adnan Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak... Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.



ENAYİ MİSİNİZ!
Adnan Oktar soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar'ın örgüt üyesi tüm erkekleri askerlikleri gelince yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Ü.K. Oktar'ın "Biz keriz miyiz? Lan enayi misiniz? Ne gerek var askere gitmeye?" dediğini söyledi.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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