Haftalığı 300 tl

Kandilli'deki milyon dolarlık malikanesine yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar'a bir kötü haber daha geldi. Dışarda lüks ve şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Adnan Oktar, kanuni düzenlemeler gereği cezaevinde nakit para kullanamayacak. Oktar için ilgili yönetmeliğe göre 'emanet para' hesabı oluşturuldu. Oktar'ın avukatı veya yakınları tarafından bu hesaba yatırılan para Oktar'ın cezaevindeki ihtiyaçları için kullanılacak. Oktar, haftalık 300 liradan fazla harcama yapamayacak... Oktar, nakit para kullanamayacak ve kantinden almak istedikleri için bir 'fiş' dolduracak. Bu fişle talep ettiği ürünlerin parası ise hesabından kesilecek.
ENAYİ MİSİNİZ!
Adnan Oktar soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar'ın örgüt üyesi tüm erkekleri askerlikleri gelince yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Ü.K. Oktar'ın "Biz keriz miyiz? Lan enayi misiniz? Ne gerek var askere gitmeye?" dediğini söyledi.
ENAYİ MİSİNİZ!
Adnan Oktar soruşturma dosyasında ifadesi bulunan müştekilerden Ü.K., Oktar'ın örgüt üyesi tüm erkekleri askerlikleri gelince yurtdışına göndererek orada çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Ü.K. Oktar'ın "Biz keriz miyiz? Lan enayi misiniz? Ne gerek var askere gitmeye?" dediğini söyledi.
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