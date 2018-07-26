Elin kızından insanlık dersi

İsveç, bir erkek Afgan sığınmacıyı İstanbul aktarmalı olarak ülkesine göndermek istedi. Göteborg'dan İstanbul'a hareket etmeye hazırlanan uçakta durumu fark eden Elin Ersson isimli genç kadın uçağın kalkmaması için koltuğuna oturmadı. Kokpit ekibi ve yolcuların müdahalelerine rağmen vazgeçmeyen Elin'e Türk yolcular ise destek çıktı. Bu anları saniye saniye görüntüleyen Elin, sonunda istediğini aldı. Afgan sığınmacı uçaktan indirildi ve ülkesine gönderilmekten kurtuldu. Elin ise dünya çapında şöhrete kavuştu.
İşte Elin, bu sığınmacı için eylem yaptı.
Uçak yolcuları, Elin'e destek verdi.
İşte Elin, bu sığınmacı için eylem yaptı.
Uçak yolcuları, Elin'e destek verdi.
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