Yol Durumu
  1. Başarısızlık kitabımızda yer almaz
  2. Teröre geçit yok

kızından insanlık dersi

Elin kızından insanlık dersi
İsveç, bir erkek aktarmalı olarak ülkesine göndermek istedi. Göteborg'dan İstanbul'a hareket etmeye hazırlanan uçakta durumu fark eden Elin Ersson isimli genç kadın uçağın kalkmaması için koltuğuna oturmadı. Kokpit ekibi ve yolcuların müdahalelerine rağmen vazgeçmeyen 'e Türk yolcular ise destek çıktı. Bu anları saniye saniye görüntüleyen Elin, sonunda istediğini aldı. Afgan sığınmacı uçaktan indirildi ve ülkesine gönderilmekten kurtuldu. Elin ise dünya çapında şöhrete kavuştu.



İşte Elin, bu sığınmacı için eylem yaptı.



Uçak yolcuları, Elin'e destek verdi.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR