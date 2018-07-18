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’cü önlemi

Kripto FETÖ’cü önlemi
AK Parti'nin OHAL'in kaldırılmasından sonra terörle mücadelenin aksamaması için Meclis Başkanlığına sunduğu ve önümüzdeki hafta yasalaştırılması planlanan yasa teklifi kapsamında asker ve polisteki 'cüler için de önlem alındı. Kripto FETÖ'cülerin geri dönüp tekrar kritik yerlerde kadrolaşmalarını önlemek için "FETÖ'cü havuzu" olarak isimlendirilebilecek araştırma merkezlerinin kurulacağı belirtildi.


ZÜBEYDE YALÇIN
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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