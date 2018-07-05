Protokol devam edecek

Çankaya Köşkü'nün yeni dönemde Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı tarafından kullanılacağı öne sürüldü. Yurt dışından gelecek konuk Başbakanlar için karşılama törenlerinin Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Konuk Başbakanların bu karşılamanın ardından Külliye'ye geçecekleri kaydedildi.
AHMET TOPAL
AHMET TOPAL
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