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Protokol devam edecek

Protokol devam edecek
Çankaya Köşkü'nün yeni dönemde Birinci Yardımcısı tarafından kullanılacağı öne sürüldü. Yurt dışından gelecek konuk için karşılama törenlerinin 'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Konuk Başbakanların bu karşılamanın ardından 'ye geçecekleri kaydedildi.


AHMET TOPAL
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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