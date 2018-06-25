Güvenlik üst düzeyde

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkartıldı. Özellikle doğu ve güneydoğuda kırsal bölgedeki yerleşim yerlerine oy pusulaları helikopterlerle taşındı. Pusulalar, Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopterle ilçe merkezlerinden alınarak, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Lice'nin Üçdamlar, Oyuklu, Tepe ve Kayacık mahalleleri, Hani'nin Topçular, Dicle'nin Yokuşlu ve Kulp'un Bayır ve Aygün mahallelerine taşındı. Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan havalanan askeri helikopterler, Eruh, Pervari ve Şirvan ilçe merkezlerinden seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbaları aldı. Helikopterler, güvenlik gerekçesiyle seçim görevlilerini ve oy pusulalarını 3 ilçedeki 12 seçim bölgesine aktardı. (HÜSEYIN KAÇAR / MERAL YILDIZ)
264 BİN POLİS GÖREV ALDI
Güvenlik güçleri, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yoğun çaba harcadı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre seçimde 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı. Helikopter ve drone'lar da saniye saniye kayıttaydı.
KUŞ UÇURTMADILAR
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir diğer nokta ise Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu binasıydı. Ekipler, YSK binası çevresinde kuş uçurtmadı. Binanın çevresi, hafriyat kamyonları ve barikatlarla kapatıldı. Ekipler, alana cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimseyi almadı.
264 BİN POLİS GÖREV ALDI
Güvenlik güçleri, seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için yoğun çaba harcadı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre seçimde 264 bin 526 polis, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu, 19 bin 993 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 531 bin 7 güvenlik personeli görev yaptı. Helikopter ve drone'lar da saniye saniye kayıttaydı.
KUŞ UÇURTMADILAR
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bir diğer nokta ise Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu binasıydı. Ekipler, YSK binası çevresinde kuş uçurtmadı. Binanın çevresi, hafriyat kamyonları ve barikatlarla kapatıldı. Ekipler, alana cumhurbaşkanı adayları ve basın mensupları dışında hiç kimseyi almadı.
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