İstanbul kararını vermiş

İstanbul dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Yenikapı Meydanı dolup taştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıktı. Milyonlara seslenen Erdoğan konuşmasına "Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. Ben inanıyorum, İstanbul'da bu iş bitmiş, İstanbul Allah'ın izniyle kararını vermiş" sözleriyle başladı. Babalar Günü'nü de unutmayan Erdoğan, "Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde biz de en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın inşallah. 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP'ye yüklendi. İşte Erdoğan'ın sözleri:
BİZ BUYUZ BAY MUHARREM
"İstanbul'da çöp dağları yükselmiş miydi? CHP'nin olduğu yerde çöp vardır. Biz geldiğimizde altı ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik bunu bitirdik, AK Parti temizliktir. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı biz Haliç'e bağladık. Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Biz geldiğimizde 23.5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz sıfırladık Bay Muharrem. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. İstanbul'a 16 yılda 236 milyon katrilyonluk yatırım yaptık. İstanbul'dan 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar."
TANSU ÇİLLER DE KATILDI
ESKİBaşbakanlardan Tansu Çiller de mitinge katıldı. Çiller, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge milli şuurla katıldığını söyledi. Çiller, koalisyonlarla çözüm üretmenin ve milleti memnun etmenin çok zor olduğunu belirterek "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve partilileri de Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak dün Yenikapı'daki mitingdeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle miting alanına gitti.
BİZ BUYUZ BAY MUHARREM
"İstanbul'da çöp dağları yükselmiş miydi? CHP'nin olduğu yerde çöp vardır. Biz geldiğimizde altı ilimizde doğalgaz vardı. Biz geldik bunu bitirdik, AK Parti temizliktir. Haliç'i temizledikten sonra Boğaz'ı biz Haliç'e bağladık. Biz buyuz Bay Muharrem, sen bu işlerden anlamazsın. Biz geldiğimizde 23.5 milyar dolar IMF'ye borcumuz vardı. Bu borcu biz sıfırladık Bay Muharrem. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. İstanbul'a 16 yılda 236 milyon katrilyonluk yatırım yaptık. İstanbul'dan 21 olan üniversite sayısını 57'ye ulaştırdık. Öğretmen ya belki anlar."
TANSU ÇİLLER DE KATILDI
ESKİBaşbakanlardan Tansu Çiller de mitinge katıldı. Çiller, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge milli şuurla katıldığını söyledi. Çiller, koalisyonlarla çözüm üretmenin ve milleti memnun etmenin çok zor olduğunu belirterek "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve partilileri de Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak dün Yenikapı'daki mitingdeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle miting alanına gitti.
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