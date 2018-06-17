Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki tarihi mitingde flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" için Yenikapı Miting Alanı'nda konuştu. Erdoğan'ın "En baba mitingimiz" diye nitelendirdiği mitinge vatandaşlar adeta akın etti.

"İSTANBUL... AŞKIM, SEVDAM, YARİM İSTANBUL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, miting alanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti flamalarını sallayıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmasına, "İstanbul... Aşkım, sevdam, yarim İstanbul. Yoldaşım, sırdaşım, sığınağım İstanbul. Kardeşim, kaderdaşım, yoldaşım İstanbul. Sade bir semtini sevmenin bile bir ömre bedel olduğu İstanbul. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bile bahtiyar İstanbul." diyerek başladı.

İstanbul'un bugün yine muhteşem olduğunu ve destan yazdığını, güç ve cesaret verdiğini ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gökkuşağı renklerini senden alır. Gümüş rengini senin yakamozlarından çalar. Şairler, asıl sana vurgundur, aşıklar sana tutkun. Mimarlar sana hayrandır, sultanlar sana meftun. Leyla sensin, Aslı sensin, Şirin sensin, gönülleri yakan kor ateş sensin İstanbul.





"SEN İSTİKBALİMİZİN KUTUP YILDIZISIN İSTANBUL"

Malazgirt'te Alpaslan'ın yüreğinde senin aşkın vardı. Kudüs'ü alırken Selahattin sana sevdalıydı. Ertuğrul'un ufkunu aydınlatan yine sendin. Söğüt'te Osmangazi fidanı senin için toprağa dikti. Osmanlı çınarı senin ilhamınla dallarını tüm cihana yaydı. Çanakkale'de Mehmetler senin için toprağa düştü. İstiklal Harbi'nde Anadolu senin için kıyama kalktı. Maraş'ta Sütçü İmam, Antep'te Şahinbey, Erzurum'da Nene Hatun senin için savaştı. Kastamonu'da Şerife Bacı yüreğine seni sardı. Pakistan'da Muhammed İkbal şiirlerini senin için yazdı. Afrika'da mazlumlar senin için dua etti. Sen, kırık kalplerin devasısın. Sen mazlumların umudusun. Sen istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul. Seni saygıyla, hürmetle, özlemle selamlıyorum İstanbul."





"EN BABA MİTİNGİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ"

İstanbul mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen kırık kalplerin devasısın, sen mazlumların umudusun, istikbalimizin kutup yıldızısın İstanbul" ifadeleriyle başladı. Babalar Günü'nü de unutmayan Erdoğan, "Tüm babaların bu güzel gününü tebrik ediyorum. Böyle bir günde bizde en baba mitingimizi İstanbul'da yapıyoruz. Rabbim nazardan saklasın İnşallah. 6 günümüz var. Bu muhteşem meydandan İstanbul'un tüm ilçelerindeki kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitinginde yaptığı konuşmaya şöyle devam etti:





"24 HAZİRAN DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

24 Haziran'da kükremeye var mısın İstanbul? 24 Haziran'da bir destan yazıyor muyuz? İstanbul, 24 Haziran'da vakit İstanbul vakti diyor muyuz? İrade erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Maşallah ben inanıyorum, İstanbul kararını verdi. 24 Haziran Demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Konuşmamın bir bölümünde İstanbul'u anlatacağım, diğer bölümünde Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde neler yaptığımızı anlatacağım. Birileri gibi konuşmayacağım. Yalanın bini bir para... Yani usta neyse çırağı da o. Şimdi soruyorum. İstanbul'da bizim içme suyumuz var mıydı? İstanbul'da 94'te içme suyu var mıydı? Çöp dağları yükselmemiş miydi? Şimdi buradan bir soru daha soruyorum. Ümraniye'de çöplük patladığında kim vardı? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP'nin olduğu yerde pislik var, kirlilik var. Biz gelmeden önce 6 ilde doğalgazımız vardı şimdi bu 78'e yükseldi. AK Parti huzurdur, mutluluktur. Biz bunu sağladık. İçinizde Haliç'i bilmeyen var mı? Ben orada doğdum, büyüdüm. Haliç'te pislikten geçilmiyordu? Peki kim vardı, CHP var.



Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.





"BAK, YOLSUZLUKLARDAN FALAN BAHSEDİYORSUN, HADDİNİ BİL"

AK Parti yapar onlar konuşur, bu kadar basit. Türkiye, İstanbul biliyor ki bu şehirde hizmet denilince akla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gelir. Bugün FETÖ'yü, PKK'yı, ağzına alamayanlar, bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar, önce siz çıkın cesurca PKK'ya, DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz, bunu ortaya koyun, ondan sonra vatandaşımız size güvensin, size destek versin. Aman siz siz olun mutlaka sandığa gidelim gitmeyenlere gitmesi için destek olalım, teşvik edelim çünkü, bu seçim önemli bir seçim. Pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolda yeni bir günün başlangıcı olacak. Yeni bir milat olacak, yeni bir tarih olacak. Bugün yine muhteşemsin İstanbul, bugün yine destan yazıyorsun İstanbul, bugün yine güç ve cesaret veriyorsun İstanbul. AK Parti temizliktir, AK Parti huzurdur, AK Parti mutluluktur. Biz bunu sağladık, başardık ve başarmaya devam ediyoruz. Rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. Sen (Muharrem İnce) bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil.



"ÜLKEMİZİ DE 16 SENEDE YEPYENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTURDUK"

Maaş ödemelerini dahi güçlükle yapabilen bir ülkeden, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir ülkeye biz getirdik. Nasıl 4,5 yılda İstanbul'u yeniden yaşanabilir bir şehir haline getirdiysek, ülkemizi de 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. (Atatürk Kültür Merkezinin yıkıldığını hatırlatarak) Şimdi Türkiye'nin bir numaralı opera binasını oraya yapıyoruz. Gittim, geçenlerde gezdim, son halini gördüm.Şu anda İstiklal caddesinin çıkışında yolun sol tarafına 5 bin kişilik bir cami yapılıyor. Şimdi Ramazan'ın son günlerinde hepsini gezdim gördüm. Biz dertliyiz dertli. İstanbul'a bunlar yakışır, olacak. Bir adım daha atıyoruz: Meşhur Rami kışlasını biliyorsunuz değil mi?





"YASLI ADAYI DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK ADASINA ÇEVİRİYORUZ"

Şimdi bir önemli müjde var. Yaslı ada vardı ya! O Yaslı adayı demokrasi ve özgürlük adasına çeviriyoruz. Siz tarihe kendinizi affettiremeyeceksiniz. O CHP zihniyeti, Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem, Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Burada uluslararası toplantılar yapacağız. Bu toplantılardan netice alarak çıkacağız. Bu uluslararası camiada vardı bizde yoktu. Biz buyuz Bay Muharrem. Bak ben laf salatası yapmıyorum. Sende bir şeyden bahset, şunu yapıyorum de. Bizim millet bahçeleri ile dalga geçmiş. Elazığ'da yaklaşık 26 dönümlük yeri, hemen süratle TOKİ yeni projesini hazırlıyor, çarşambaya kadar ilk taslağı bize getirecek. Orayı da Elazığ'a bir millet bahçesi olarak kazandırıyoruz. Güzel bir yere bir şehitler anıtı da koyacağız.

"BAY KEMAL SABİHA GÖKÇEN'E DE KARŞI ÇIKMIŞTI"

Dünyanın ilk üçü içince olacak havalimanımız. Bay Muharrem senin hafsalan bunu almaz. Kanal İstanbul... Ne işimiz var diyor! Biliyorsunuz Bay Kemal Sabiha Gökçen'e de karşı çıkmıştı. Şimdi Sabiha Gökçen yetmiyor, yeni bir terminal binası daha yaptık. Anlamasınız. Onun için o dev havalimanını yapıyoruz. Büyük devlet olmak büyük ülke olmak bunu gerektirir. Takmış kafayı bizim Külliye'ye... Bir hatıramı anlatacağım. Sayın Putin'in ilk gelişi... Bizim salonda konuşuyoruz. Şöyle bir her tarafı süzdü ve dedi ki: Büyük devlet olmanın alameti farikası budur dedi. Bay Kemal Bay Muharrem ben bu sene çok amaçlı salonumuzda iki iftar... Bunun bir tanesi muhtarlarımızla oldu. Sahur yaptık sahuru da muhtarlarımızla yaptık ve yanlarında bir vatandaşımızla geldiler. Biz dertliyiz. Bu durum onları rahatsız ediyor. Bu ülke bu milletin nerede olduğunu gösterir.



"ADALAR'DAKİ ATLARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ?"

Kanal İstanbul'la ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada iki butik şehir kuracağız. Biz bunu kurarken Boğaz'ın stratejik sıkıntısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Kanal İstanbul'la bu sıkıntıları büyük ölçüde aşmış olacağız. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının ihalesine, 2018 sonunda çıkılacak. 2022 yılında tamamlayıp hizmete almayı planlıyoruz. Ben yaptıklarımızı konuşuyorum, hayal üretmiyorum. Biliyorsunuz Adalar'daki atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit olduk.. Adalar'daki atları ögürlüklerine kavuşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, Peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir ümmetiz. Şimdi 5119 nolu yasayı değerlendireceğiz.



"ATMAMIZ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR VAR"

Atmamız gereken çok önemli adımlar var. Fakat burada artık sizlerden destek arıyorum. Çünkü büyük Türkiye güçlü meclis ve güçlü Cumhurbaşkanı ister. Unutmayın vakit Türkiye vakti. Bunu ortaya hep beraber koymalıyız. Önce hanım kardeşlerim.... Şu 6 gün içinde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Sandıklara, oylara sahip çıkacağız. Demokrasinin bir namus olduğunu unutmayacağız. Şunu unutmayın Batı 24 Haziran'a bakıyor? Batı'ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Bugüne kadar hep verdiniz. Allah'ın izniyle yine vereceksiniz. CHP zihniyetini en iyi bilen şehir İstanbul'dur. İstanbul, CHP faşizmini iliklerine kadar yaşamış bir şehirdir.



"BUNLAR UCUZ OYUNLAR MUHARREM, DÜRÜST OL"

Dün 16 Haziran'dı... 16 Haziran 1950 bu ülkede Ezanı Muhammedi'nin tekrar semalarda yankılandığı bir gündür. Gençler bunu bilmez: Bu acı hikayeyi dinlemeleri gerekir. Sultanahmet'teki müezzinler Allahu Ekber diye haykırınca... Herkes heyecandan tirtir titriyordu.. Ezanlar bitene kadar millet avluda oturdu kaldı. Bir başka vatandaşımız anlatıyor. Bursa'da bir camide ikindi ezanı tam 7 kere okundu. Halk doyamamıştı ezanı Arapça dinlemeye... Evet 18 yıl aralıksız süren CHP zulmünün ardından Ezanı Muhammedi'ye yeniden kavuşmak böylesine mutlu etmişti. Şimdi Muharrem İnce kalkmış din eğitimi di n hürriyeti üzerine ahkam kesiyor. Daha dün 411 oyla meclisten geçirilen düzenlemeyi genel başkanı ile AYM'ye götüren iptal ettiren sen değil misin Bay Muharrem? Sen ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladın. Arşivlerde bu seçimlere kadar senin camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin yok. Maşallah şimdi camiden çıkmıyor. Ama biz buna seviniriz. Bunlar ucuz oyunlar Muharrem, dürüst ol. Kimi aldatıyorsun? İstismar peşinde.. Bu pek açıklanmış bir şey değil ama zannediyorum sosyal medyada bu yayınlandı. Yalova'da kendisinin (Muharrem İnce) dershane müdürlüğü yaparken hukuksuz bir şekilde öğretmen çalıştırdığından ve bu yüzden çok büyük cezalar ödediğinden hiç bahsetmiyor.







"EĞER DÜRÜSTSEN ÇIK ZEYTİNBURNU'NDAKİ MİLLET KIRAATHANESİ'NE GEL"

Bak Bay Muharrem! Sana bir şey söyleyeceğim: Eğer dürüstsen çık Zeytinburnu'ndaki Millet Kıraathanesi'ne gel. Bak bunu belediyemiz yaptı, daha devletin yaptığı değil. Bizim belediyemizin ulaştığı yerlere sizin kudretiniz ulaşamaz. Bizim belediyemiz öğrencilere çorba veriyor. Kek, çay, kahve, simit.. Bu bizim projemiz. Gel yüreğin yetiyorsa gel gez. Arnavut ciğerinden bahsediyor, Tatar böreğinden bahsediyor. Maalesef bunların vizyonu kek kadar. Bunların sadece sözleri değil hayatları da yalan.

"GİTTİĞİ İLK YER EDİRNE KAPALI CEZAEVİ"

Onların bu ülkede dikili ağaçları yok. En önemli icraatları bu milleti Ezanı Muhammedi'ye 18 yıl boyunca hasret bırakmak. Aday olunca gittiği ilk yer Edirne Kapalı Cezaevi. Bu kadar ucuz mu bu iş? Biz bu kadar şehit vermişiz. Düşünebiliyor musunuz? 7 Haziran'da herkes sokağa diyor ve 53 Kürt kardeşimi öldürüyorlar. Yasin Börü'yü kurban eti dağıtırken öldürüyorlar. Bu talimatı veren kişiyi Bay Muharrem cezaevinde ziyaret ediyor.

Vakit birlik, dirlik, İstanbul, Türkiye vakti diyor muyuz? Onun için hep beraber Rabia'mıza yönelelim... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız.. Hep birlikte Türkiye olacağız. İnşallah haftaya Pazar Rabbim bizlere zaferi lütfeylesin.



