AFRIN'DE 1 Nisan'da şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesinden Muharrem İnce'ye sert tepki geldi. İnce'nin 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'le ilgili sözlerine şehit babasından şu cevap geldi: "O bu halkın komutanı, oğlumun da komutanıydı. O apoletler milletin apoletleridir. Sökmeye gücünüz yetmez."
FURKAN NEHRİ
FURKAN NEHRİ
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