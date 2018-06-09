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O apoletler milletin

O apoletler milletin
AFRIN'DE 1 Nisan'da şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın ailesinden 'ye sert tepki geldi. İnce'nin 2. Ordu Komutanı 'le ilgili sözlerine şehit babasından şu cevap geldi: "O bu halkın komutanı, oğlumun da komutanıydı. O apoletler milletin apoletleridir. Sökmeye gücünüz yetmez."


FURKAN NEHRİ
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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