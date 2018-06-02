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Çaylı yayın rekor kırdı

Erdoğan, sahurda na gitti. le sıcak sohbetini sosyal medyada 2 milyon 100 bin kişi canlı yayınla izledi

Çaylı yayın rekor kırdı
Erdoğan, kendisini çaya davet eden üniversiteliyi kırmadı. Sahuru, Ankara Hüseyin Gazi 'nda yaptı.
, bol bol selfie çektikleri Erdoğan'ın ziyaretini cep'ten dünyaya aktardı. 2 milyon 100 bin kişinin izlediği yayınlar, 2018 rekorunu kırdı.

Twitter Yorumları:
Buram buram Anadolu'sun sen Reis
Sanki bizdeymiş gibi seviniyorum
Halkın cumhurbaşkanı diye boşuna söylemiyoruz.
'un Osmancık ilçesindeki evimizde iftara bekleriz.
Seviliyorsun reis!!!!!!!!
Kral hareket helal olsun

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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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