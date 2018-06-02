Çaylı yayın rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden üniversiteliyi kırmadı. Sahuru, Ankara Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda yaptı.
Gençler, bol bol selfie çektikleri Erdoğan'ın ziyaretini cep'ten dünyaya aktardı. 2 milyon 100 bin kişinin izlediği yayınlar, 2018 rekorunu kırdı.
Twitter Yorumları:
Buram buram Anadolu'sun sen Reis
Sanki bizdeymiş gibi seviniyorum
Halkın cumhurbaşkanı diye boşuna söylemiyoruz.
Çorum'un Osmancık ilçesindeki evimizde iftara bekleriz.
Seviliyorsun reis!!!!!!!!
Kral hareket helal olsun
Gençler, bol bol selfie çektikleri Erdoğan'ın ziyaretini cep'ten dünyaya aktardı. 2 milyon 100 bin kişinin izlediği yayınlar, 2018 rekorunu kırdı.
Twitter Yorumları:
Buram buram Anadolu'sun sen Reis
Sanki bizdeymiş gibi seviniyorum
Halkın cumhurbaşkanı diye boşuna söylemiyoruz.
Çorum'un Osmancık ilçesindeki evimizde iftara bekleriz.
Seviliyorsun reis!!!!!!!!
Kral hareket helal olsun
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