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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerle sahuru izleyici rekoru kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin sosyal medya üzerinden davetine icabet ederek, Hüseyin Gazi Yurdu'nda yaptığı sahur, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Bir öğrencinin Twitter'dan "Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdu'nda sizi misafir etsek de sahuru birlikte yapsak." paylaşımıyla yaptığı davete, "Çayınız hazırsa geliyorum." yanıtını veren Erdoğan, sahuru öğrencilerle yapmıştı.

Yurtta kalan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yemekhanede görünce bu anları, telefonlarından canlı yayınla paylaşmıştı.

  • 01 Haziran 2018, Cuma 16:19
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