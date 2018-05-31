;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 5 CHP’liden Fetullah Gülen’e ziyaret
  2. CHP'li Akaydın'dan Pensilvanya ziyareti itirafı

öğrencilerle yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine Twitter'dan seslenerek birlikte yapma teklifinde bulunan Hüseyin Gazi Yurdu öğrencilerinin davetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle sahur yaptı
Gamanli kullanıcı adlı tiwtter kullanıcısı bir öğrenci 'ı ''Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de u birlikte yapsak?'' paylaşımıyla sahura davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtta kalan öğrencinin davetine Twitter üzerinden cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciye ''Çayınız hazırsa geliyorum'' cevabını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı öğrencileri sevince boğarken sosyal medyayı da salladı.




YURDA GİDEREK SAHUR YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı cevaptan bir süre sonra yurda giderek gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bol bol sohbet etti.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERLE SAHUR YAPTIKTAN SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

- Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız.

- Sanayi Savunmada çok iyi bir konumdayız. İnşallah yerli savaş uçakları da yapacağız. Zırhlı taşıyacılar da yapacağız. Şu an yerli tankımız yapılıyor. Ben siz gençlerden de bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba biz yapar mıyız?' demeyin. Gelecek bizimdir.

- Şimdi ilk etap 2023. İlk önce 24 Haziran.

- Derslerinizde size başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun.

Etiketler: ,
  • 31 Mayıs 2018, Perşembe 03:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar