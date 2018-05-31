Gamanli kullanıcı adlı tiwtter kullanıcısı bir öğrenci Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ı ''Sayın Cumhurbaşkanım, bir gece de bizim Hüseyin Gazi Yurdunda sizi misafir etsek de sahur u birlikte yapsak?'' paylaşımıyla sahura davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtta kalan öğrencinin davetine Twitter üzerinden cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenciye ''Çayınız hazırsa geliyorum'' cevabını verdi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı öğrencileri sevince boğarken sosyal medyayı da salladı.









YURDA GİDEREK SAHUR YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan attığı cevaptan bir süre sonra yurda giderek gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle bol bol sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖĞRENCİLERLE SAHUR YAPTIKTAN SONRA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

- Yerli ve milli otomobilimizi yaptık, yapacağız.

- Sanayi Savunmada çok iyi bir konumdayız. İnşallah yerli savaş uçakları da yapacağız. Zırhlı taşıyacılar da yapacağız. Şu an yerli tankımız yapılıyor. Ben siz gençlerden de bu dinamizmi bekliyorum. 'Acaba biz yapar mıyız?' demeyin. Gelecek bizimdir.

- Şimdi ilk etap 2023. İlk önce 24 Haziran.



- Derslerinizde size başarılar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcınız olsun.