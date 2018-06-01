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İşte o kafa!

Temizlik işçisi Emre Derebaş, karısını döven Mehmet T.’yi kafa atarak yere serdi. Kahraman ilan edilen adam, “Bir daha olsa yine yaparım” dedi

İşte o kafa!
İstanbul Kağıthane'de önceki gün Mehmet T. sokak ortasında eşi Nevin T.'ye saldırmaya başladı. Genç kadını tekme tokat dayak attı. Bu sırada Kağıthane Belediyesi temizlik işçisi Emre Derebaş, koşarak dayakçı kocaya kafa attı. Cani adamı yere sermeyi başardı. Sonra da meslektaşı Yunus Emre Bilgili ile dayak yiyen kadına sahip çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Kahraman ilan edilen Emre Derebaş, yaşananları şöyle anlattı: "Annem 4 yaşında vefat ettiği için kadını da o şekilde gördüğüm için müdahale etmek istedim. Bir daha olsa aynı şekilde bir daha müdahale ederim. Şiddete şiddetle karşılık vermek benim de tavsiye ettiğim bir şey değil ama ben elindekini sopa zannettiğim için kendisine o şekilde müdahalede bulundum. Benim amacım sadece kadını kurtarmaya yönelikti. Müdahalede bulunduğum kişi benden şikayetçi olmuş. Ben de ifade verdim."


Emre Derebaş, toplumun takdirini kazandı.


Sokak ortasında dayak yiyen genç kadın, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadı.

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