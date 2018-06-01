İşte o kafa!

Kağıthane'de önceki günsokak ortasında eşi'ye saldırmaya başladı.Genç kadını tekme tokat dayak attı. Bu sırada KağıthaneBelediyesi temizlik işçisi, koşarakdayakçı kocaya kafa attı. Cani adamı yere sermeyibaşardı. Sonra da meslektaşı Yunus Emre Bilgili iledayak yiyen kadına sahip çıktı. O anlar ise güvenlikkameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüler sosyalmedyada paylaşıldı. Kahraman ilan edilen Emre Derebaş,yaşananları şöyle anlattı: "Annem 4 yaşında vefatettiği için kadını da o şekilde gördüğüm için müdahaleetmek istedim. Bir daha olsa aynı şekilde bir dahamüdahale ederim. Şiddete şiddetle karşılık vermekbenim de tavsiye ettiğim bir şey değil ama ben elindekinisopa zannettiğim için kendisine o şekilde müdahaledebulundum. Benim amacım sadece kadını kurtarmayayönelikti. Müdahalede bulunduğum kişi bendenşikayetçi olmuş. Ben de ifade verdim."Emre Derebaş, toplumun takdirini kazandı.Sokak ortasında dayak yiyen genç kadın, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadı.