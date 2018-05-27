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ten ayakkabı

Terlikten ayakkabı
Dünyanın en çok tanınan ve satan spor giyim markalarından Nike, ilginç bir ayakkabı tasarladı. AF1 Lover XX isimli kadın ayakkabısını 360 liradan satışa çıkardı. Ancak ayakkabının tuvalet terliğine benzemezi büyük şaşkınlık yarattı. Tasarıyı tiye alan soysal medya kullanıcıları internette şu yorumları yaptı:

Fotoğrafa bakarken çoraplarım ıslandı.
Bu resmen babaannemlerin evindeki tuvalet terliği.
Bunun aynısı bizim dükkanda beş lira.
Belki bir gün bizimde bu modeli gibi değerimiz anlaşılır.
Şaka mı bu! Bir de 360 liraya satıyorlar.
Vay uyanıklar meşhur terliğimizin ayakkabısını yapmışlar.
Nike, nasıl kazıklayacağını şaşırmış.
Patent için dava açsak kazanır mıyız?
Sırf Nike çıkardığı için alırlar.



360 TL



10 TL
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