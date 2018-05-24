Kibari'ye'!

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnanlı bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve Kıbrıs'taki kumarhanelerde servetini kaybettiği iddiası, bomba etkisi yarattı. Bu haberlerle yıkılan Kibariye, bir şok daha yaşadı. Eşine aldığı lüks Ferrari aracından sonra, Bodrum'daki 3 milyon euro'luk evin 800 bin liralık borcunu ödeyemediği için ikinci kez hacizle karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. 100'er bin liralık 8 adet çeki Bodrum'da lüks bir inşaat firmasına ödeyemeyen Kibariye hakkında İzmir'de haciz işlemi başlatıldı. Sanem Sanat Turizm ve bir döner markası zincirinin sahibi olan Ali Küçükbalçık'ın, yanında çalışanlara maaşlarını uzun süredir ödemediği, piyasaya ve bankalara yüklüce borcu olduğu da anlaşıldı. Küçükbalçık'ın şarkıcı eşi Kibariye'nin ismini kullanarak güven kazandığı ve şirketlere karşılıksız çek verdiği iddia edildi.
10 MİLYON LİRA BORÇ VAR
Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik çöküş yaşayan Küçükbalçık'ın, Ferrari marka aracına borcunu ödemeyince haciz memurları tarafından el konulduğu öğrenildi. Kibariye'nin 800 bin liralık borcu ödeyip villayı kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Haciz işlemini duyunca hüngür hüngür ağlayan Kibariye'nin, "Bu adam beni yedi bitirdi. Boşanmayı bile düşünüyorum" dediği iddia edildi.
Kibariye ve eşi telefonlarını açmadı, iddiaları yanıtlamadı.
MEVLÜT YÜKSEL
10 MİLYON LİRA BORÇ VAR
Ali Küçükbalçık'ın bankalara 10 milyon TL borcu olduğu ileri sürülüyor. Ekonomik çöküş yaşayan Küçükbalçık'ın, Ferrari marka aracına borcunu ödemeyince haciz memurları tarafından el konulduğu öğrenildi. Kibariye'nin 800 bin liralık borcu ödeyip villayı kurtarmaya çalıştığı öğrenildi. Haciz işlemini duyunca hüngür hüngür ağlayan Kibariye'nin, "Bu adam beni yedi bitirdi. Boşanmayı bile düşünüyorum" dediği iddia edildi.
Kibariye ve eşi telefonlarını açmadı, iddiaları yanıtlamadı.
MEVLÜT YÜKSEL
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