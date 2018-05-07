Ahdim olsun ki erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak

TÜRKİYE muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Küresel güç olacak.GENÇLERE daha fazla alan açacağız. Yanlışları birlikte tespit edip düzelteceğiz.FAİZ, enflasyon ve cari açık düşecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi yükselecek.DAR gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları artacak. Vergi yükü düşecek.IRKÇI, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirler özgürce ifade edilecek.