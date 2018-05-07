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Ahdim olsun ki erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak

Erdoğan , İstanbul İl Kongresi ’nde kürsüye çıktı . “Ahdim olsun ki ” diye söze başladı . 24 Haziran manifestosunu açıklarken yeni Türkiye ’yi işte böyle anlattı...

Ahdim olsun ki erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak
TÜRKİYE muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Küresel güç olacak.
ATATÜRK'ÜN dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.
GENÇLERE daha fazla alan açacağız. Yanlışları birlikte tespit edip düzelteceğiz.
KADINA karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına alacağız..
FAİZ, enflasyon ve cari açık düşecek. Türkiye'nin yatırım cazibesi yükselecek.
KANAL İstanbul ve Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hayata geçecek.
DAR gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları artacak. Vergi yükü düşecek.
TERÖR örgütleriyle mücadelemiz, son terörist yok edilinceye kadar devam edecek.
IRKÇI, cinsiyetçi, bölücü olmayan tüm fikirler özgürce ifade edilecek.
İŞTE bütün bunlar için tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şehitlerimizin şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.



SALONDA 20 BİN KİŞİ...



DIŞARIDA 70 BİN...
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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