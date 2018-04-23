Panik'ada'k

Batı, kan lobisine destekte sınır tanımadı. Terör sevicisi ülkeler arasında Fransa da vardı. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz Mart ayında kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD-YPG'nin sözde temsilcilerini Elyesse Sarayı'nda ağırladı! İşte terör sevicisi Fransa'yı şimdi terör korkusu sardı. Fransa'nın sembollerinden olan, yılda 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği Mont-Saint-Michel Adası, terör saldırısı şüphesiyle tamamen boşaltıldı. İddiaya göre dün adaya gitmek için tekneye binen bir kişi "Polisleri öldüreceğim" diye bağırdı.
TÜM BİNALAR TEK TEK ARANDI
Bu gelişmenin ardından bölgenin bağlı olduğu Manche Bölgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, adayı hemen boşalttıklarını açıkladı. Sabathe, adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişinin tespit edildiğini ve güvenlik görevlilerini tehdit eden bu kişiyi bulmak için operasyon başlatıldığını aktardı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, adanın içinde bulunan turistler ve halkın tahliye edildiği, tüm binaların taramadan geçirildiği açıklandı.
SADECE 50 KİŞİ YAŞIYOR
Mont Saint Michel Adası, Paris'in 360 km batısında, Normandiya-Bretonya bölgesi sınırında, Manş Denizi'nin Le Mont Saint Michel Körfezi kıyısında yer alıyor. Deniz seviyesinden itibaren 90 metre yüksekliğindeki sivri bir kaya kütlesinin üzerine oturtulmuş bir yapılar kompleksinden oluşuyor. Ada, Hristiyanlık inanışına göre Başmelek Mikael'e adanmış görkemli bir katedralle değişik zamanlarda eklenmiş manastır yapılarından meydana geliyor. Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor. Öte yandan Mont- Saint-Michel, 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.
TÜM BİNALAR TEK TEK ARANDI
Bu gelişmenin ardından bölgenin bağlı olduğu Manche Bölgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, adayı hemen boşalttıklarını açıkladı. Sabathe, adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişinin tespit edildiğini ve güvenlik görevlilerini tehdit eden bu kişiyi bulmak için operasyon başlatıldığını aktardı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, adanın içinde bulunan turistler ve halkın tahliye edildiği, tüm binaların taramadan geçirildiği açıklandı.
SADECE 50 KİŞİ YAŞIYOR
Mont Saint Michel Adası, Paris'in 360 km batısında, Normandiya-Bretonya bölgesi sınırında, Manş Denizi'nin Le Mont Saint Michel Körfezi kıyısında yer alıyor. Deniz seviyesinden itibaren 90 metre yüksekliğindeki sivri bir kaya kütlesinin üzerine oturtulmuş bir yapılar kompleksinden oluşuyor. Ada, Hristiyanlık inanışına göre Başmelek Mikael'e adanmış görkemli bir katedralle değişik zamanlarda eklenmiş manastır yapılarından meydana geliyor. Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor. Öte yandan Mont- Saint-Michel, 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.