;
Yol Durumu
  1. Can yelekleri
  2. Af'kan': 2 ölü 101 yaralı

Çöpten çıkmış!

Çöpten çıkmış!
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan büyük ın nedeni itfaiye raporuyla belli oldu. Yangının başlangıç noktasının, atık şişe kumbarası etrafındaki çöpler olduğu ortaya çıktı. Bina dahilinden ya da kumbaranın yanından geçenlerce atılan veya düşünülen ateşin ilk olarak çöpleri tutuşturduğu, buradan sıçrayan alevler ise hastanenin dış cephesine ve çatısına sıçradığı belirlendi.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar