İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan büyük yangının nedeni itfaiye raporuyla belli oldu. Yangının başlangıç noktasının, atık şişe kumbarası etrafındaki çöpler olduğu ortaya çıktı. Bina dahilinden ya da kumbaranın yanından geçenlerce atılan veya düşünülen ateşin ilk olarak çöpleri tutuşturduğu, buradan sıçrayan alevler ise hastanenin dış cephesine ve çatısına sıçradığı belirlendi.
Çöpten çıkmış!
Etiketler: İstanbul , yangın , Gaziosmanpaşa İlkyardım
- 20 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.