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şişesinde bomba

Deodorant şişesinde bomba
İstanbul Ümraniye'de, kanlı terör örgütünün hain planı son anda imha edildi. Bir otomobilin yanına bırakılan el yapımı yı sokakta oynayan çocuklar fark etti. Deodorant şişesiyle kamufle edilen yanan patlayıcıya su döken çocuklar, patlayıcıyı bir ağacın altına fırlattı. Görgü tanıkları da polise başvurdu. Polis şüphelileri arıyor.


Barış SAVAŞ
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