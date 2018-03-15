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Şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle dedi ve ekledi: “Kuzey Irak’taki terör yuvalarını zaten her fırsatta yokluyoruz. Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız...”

Şeytanı da taşladık tavafımızı da yaptık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarları kabul etti. Şunları söyledi: ", 'nı kendi imkanlarımızla yaptık. Hani 'Şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulamıyor' derler ya, bizi işte bu duruma düşürmek istediler. Biz şeytanı da taşladık, tavafımızı da yaptık. Afrin'i de Münbiç'i de Fırat'ın doğusunu da Kuzey Irak sınırına kadar temizleyeceğiz. Yakında Kuzey Irak'ı da teröristlerin başına yıkacağız." Bu arada İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümünün 12 Mart'ta kutlandığını hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin ile ilgili bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama bir Mehter Marşı gibi marşı da yazamazlar mı? Evde torunum bile Mehter Marşı ile yürüyor."

ABD NEDEN ÜS KURUYOR
Erdoğan , Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına kalkan elleri affetmenin mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, "Bunların teröristten hiçbir farkı yoktur" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Tillerson'a siz bu silahları kime karşı getiriyorsunuz? dedim. Ses yok. 20 tane üs kurdular oraya. Peki bu üsler burada niye var? Akla iki şey gelir, ya ya İran. Herhalde Rusya'ya karşı bu işi kullanacak değil. O zaten 3. Dünya Savaşı'nın ifadesi anlamına gelir.
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