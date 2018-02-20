İlişkiyi herkes biliyordu

Bodrum'da, yaşayan Mustafa Özbelen, geçen ay eski ortağı Ali Özdemir'in kafasına sıktı. Daha sonra soluğu karakolda aldı. Cinayeti anlattı. İfadesinde "Yakınlarımdan duydum. Eşim Tuğba ile ilişki varmış. Pişmanım. Keşke öldürmeseydim" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından da tutuklandı. Yasak aşkı itiraf eden Tuğba Özbelen ile olaya adı karışan 10 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özdemir ailesinin avukatı Göray Karadut ise cinayetle ilgili açıklama yaptı. Mustafa Özbelen'in cinayeti namusu için işlediği iddialarının doğru olmadığını savunan Karadut, "Mustafa Özbelen bir iş yapmış. Acemice yapmış.
Yetmiyormuş gibi ifadelerin büyük bölümü çelişkili. Kayınpederiyle söyledikleri, birbirini tutmuyor" dedi. Geçen cuma günü Tuğba Özlebelen'in Ali Özdemir'e ait otomobil ile evine giderek eşyaları aldığını da belirten avukat Karadut, "Bu dava, namus davası değil; bana göre, namussuzluk davası. Mustafa'nın bu ilişkiyi, 6 yıl evin içinde aynı kişilerle yaşadıktan sonra daha yeni öğrenmiş olması mümkün değil gibi. Ali, Tuğba'ya araba alıyor. Tuğba bu aracı kullanıyor. 3 kişi, onlarca kez yurt dışına tatile gidiyor, muhtemelen 3'ü de aynı odada kalıyor ve paraları yine merhum Ali ödüyor. Ayrıca bu ilişkiyi dahaöncelerden Bodrum ve Bitez'de herkes biliyor.Mustafa'nn bilmediğini söylemesi, çokinandırıcı gelmiyor" diye konuştu.
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