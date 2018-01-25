Son şakasını yaptı

Av tüfeğiyle yapılan şaka korkunç bir şekilde bitti. Akılalmaz olay Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde yaşandı. Bir tekstil fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Mete Serhat Arslantürk, öncekigece evinde otururken, duvardaasılı bulunan av tüfeğini alarakoynamaya başladı. 7 aylık hamile eşi ile anne ve kız kardeşine şaka yapmak isteyen Arslantürk, tüfeği kendi yüzüne doğru doğrulttu. Yakınları ise tüfeğin dolu olabileceğini belirterek, şakayı tadında bırakmasını söyledi. "Tüfekboş" diyen genç adam, ardındanda bunu kanıtlamak için tetiğebastı. Yüzünden vurulan Mete Serhat Arslantürk, kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Ailesi, hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Mete Serhat Arslantürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acıhaberi alan hamile eşi, annesive kız kardeşi sinir krizi geçirdi.Aslantürk'ün cesedi, olay yerindeyapılan incelemenin ardındanotopsi için Sakarya Eğitim veAraştırma Hastanesi'ne gönderildi.
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