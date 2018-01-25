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Son şakasını yaptı

’da genç adam, ailesine şaka yapmak için boş sandığı av tüfeğini yüzüne doğrulttu. Tetiğe bastı. Feci şekilde hayatını kaybetti...

Son şakasını yaptı
Av tüfeğiyle yapılan şaka korkunç bir şekilde bitti. Akılalmaz olay 'nın Geyve İlçesi'nde yaşandı. Bir tekstil fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Mete Serhat Arslantürk, önceki gece evinde otururken, duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. 7 aylık hamile eşi ile anne ve kız kardeşine şaka yapmak isteyen Arslantürk, tüfeği kendi yüzüne doğru doğrulttu. Yakınları ise tüfeğin dolu olabileceğini belirterek, şakayı tadında bırakmasını söyledi. "Tüfek boş" diyen genç adam, ardından da bunu kanıtlamak için tetiğe bastı. Yüzünden vurulan Mete Serhat Arslantürk, kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Ailesi, hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, Mete Serhat Arslantürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan hamile eşi, annesi ve kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Aslantürk'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.


HÜSEYİN CUMALI
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  • 25 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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