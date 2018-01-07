Titancıdan bitcoin uyarısı

Türkiye, Kenan Şeranoğlu'nu 1997 yılında İzmir Hilton Oteli'nin 31'inci katında 31'inci doğum gününü mankenlerle kutlayan, tuhaf ceketli, dev cüsseli adam olarak tanıdı. Tarkan'ın o dönemde meşhur olan şarkısı 'Şımarık' ile doğum gününde dans edişi mağdur olduğunu iddia eden insanların ve milyonlarca kişinin hafızalarından çıkmadı. O günlerde İzmir'de kurduğu Titan Saadet Zinciri ile binlerce kişiyi mağdur eden Kenan Şeranoğlu, tutuklandı.
4.4 TRİLYON ALDI
4.4 trilyon lira dolandırmaktan 25 yıl hapis cezası aldı, 10 yıl hapis yattıktan sonra 2008'de tahliye oldu. Kenan Şeranoğlu daha sonra 80 kilo verdi, saç ektirdi. Şimdi ise yine açıklamalarıyla gündem oldu. 'Yüzyılın dolandırıcısı' unvanını alan Şeranoğlu, sanal para Bitcoin konusunda uyarılar yaptı: Bazı siteler, tıpkı banka faizi gibi, Bitcoin'lerin siteye yatırılması halinde belirli periyotlarda yatırılan paranın, katlanarak artacağını vaat ediyor. Bu sitelerin bir kısmı, ilk başta gerçekten vaadini yerine getiriyor ancak bu durum zamanla sekteye uğruyor. Böylece Bitcoin'in yatırıldığı siteler, kısa sürede kapanarak ortadan kaybolup müthiş bir dolandırıcılık gerçekleşiyor. Şu anda benim bildiğim İstanbul'da Bitcoin vurgunu yapıp kapatan ve arkasında binlence mağdur bırakan, Bitcoin networkü yapan şirketler var... Bu şirketlere dikkatetmelisiniz. Çünkü Bitcoin'le saadet zinciri yapıp, masum insanları dolandıranlar var...
PARALARUÇUYOR Bu alandaki yöntemlerden birinde kullanıcılar kripto para birimi pazarında alım satım yapmaya yarayan özel bir yazılımı indirmeleri için e-posta ile bir davetiye alıyorlar" diyen Şeranoğlu, "Kullanıcılar bağlantıya tıkladıklarında ise ikili opsiyon gibi yatırım seçeneklerini tanıtan farklı web sitelerine yönlendiriliyorlar. Ancak, kurbanı olan kişilerin bir gelir elde etme şansı yok. Bu dolandırıcılık yöntemi kumarhane yöntemiyle benzerlik gösteriyor ve kullanıcıları ellerinde hiçbir şey kalmayana kadar para yatırmaya yöneltiyor" dedi.
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