ABD'de Türkiye'ye karşı düzenlenen kumpas davasından skandal bir karar çıktı. Kararda jüri üyeleri Mehmet Hakan Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu buldu.





5 İTHAMDAN SUÇLU, KARA PARA AKLAMADAN SUÇSUZ BULUNDU

Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu. Atilla, 5 suçtan dolayı suçlu bulunurken, para aklamadan ise suçsuz bulundu.







Atilla'ya yöneltilen suçlamalar şunlardı:

*ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

*Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

*Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

*Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

*Kara para aklamak için kumpas kurma

*Kara para aklama



Jüri üyeleri Çarşamba günü mahkemeye yazılı bir not ile ulaşarak Hakan Atilla'yı "yalnızca bazı iddialardan suçlu bulmaları durumunda ne olacağı" sorusuna yanıt aramıştı.

Mahkeme başkanı Richard Berman'ın yazılı notla gelen bu soruya karşı jüriden "müzakereye devam etmeleri ve bir karara varmaya çalışmalarını" istemişti.



KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yargıç ceza kararını 11 Nisan'da açıklayacak









SAVUNMA MAKAMININ "HATALI YARGILAMA" TALEBİ İKİNCİ KEZ REDDEDİLMİŞTİ

Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve mahkemeye ikinci kez "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu.

İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını kabul etmedi.

Savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti.

YARGIÇ, KORKMAZ'IN TANIKLIĞINI "HUKUK KURALLARINA UYGUN" BULMUŞTU

Yargıç Berman'ın, FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın tanıklığı için "hukuk kurallarına uygun olduğu" nitelemesi yapması ise dikkat çekmişti.

Savcılığın mahkemeye tanık olarak getirdiği Korkmaz'la ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını dile getiren Berman, bu kişinin tanık olarak dinlenmesini "tamamen yasal" ifadeleriyle tanımlamıştı.

KOKMAZ, FBI'DAN 50 BİN DOLAR ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Hüseyin Korkmaz çapraz sorgusu sırasında ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti.

Korkmaz, ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi." demişti.

BHARARA YARGIÇ VE SAVCI YARDIMCILARIYLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Duruşmanın 19 Aralık salı günkü oturumunu izleyenler arasında Türkiye'de hakkında soruşturma açılan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara da vardı.

ABD başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan Bharara'nın duruşmanın ardından savcı yardımcılarıyla ve Yargıç Berman ile görüşmesi ise dikkati çekmişti.

Hakkındaki suçlamaları kabul ederek tanıklığa geçen Sarraf'ın, Manhattan'da beraber kaldığı hücre arkadaşı tarafından "Sarraf'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla" dava edildiği bildirilmişti.

Faouzi Jaber isimli 62 yaşındaki mahkum, Sarraf aleyhine "tecavüz" davası için başvuruda bulunmuştu. Buna göre söz konusu mahkum Jaber, avukatı Alexei Schacht aracılığıyla, Manhattan'da beraber aynı hücreyi paylaştıkları sırada Sarraf'ın kendisine iki kez tecavüz etmek ve cinsel tacizde bulunmak iddialarıyla dava açmıştı.

SARRAF MARİHUANA İÇTİĞİNİ DE KABUL ETMİŞTİ

Duruşmalarına devam edilen dava süreci içinde Sarraf, tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Sarraf, cezaevinde uyuşturucu madde olan sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Sarraf 2016 yılı mart ayında ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Sarraf kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

Atilla ise geçen yıl 27 Mart tarihinde JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.