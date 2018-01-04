ABD'deki skandal karar sonrası Ankara nasıl adımlar atacak? 03 Ocak 2018, Çarşamba

ABD'deki kumpas davasında Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu bulunması sonrası A Haber muhabiri Levent Eke, skandal kararın Ankara'da nasıl yankılandığıyla ilgili bilgiler verdi. Türkiye'nin uluslararası camiada atacağı adımları da sıralayan Eke, önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye ABD'deki davayı uluslararası platforma taşıyabilir. Ankara, Birleşmiş Milletler'in kapısını çalabilir hem hukuki hem de siyasi açıdan itirazlarını dile getirebilir. Bu itirazlar da şu şekilde olacak; ABD'nin İran'da yönelik yaptırımlarına Türkiye'nin uymak zorunda olmadığının altı çizilecek.