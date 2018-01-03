 ;
Yol Durumu
  1. Samet’i hiç yalnız bırakmadı
  2. 4 kişiye 186’şar bin TL

ABD'deki skandal karara sert tepki

ABD’deki kumpas davasında jürinin ’yı suçlu bulmasının ardından sosyal medyada #ABDyeBoyunEğmeyeceğiz hashtagiyle milyonlarca Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

ABDdeki skandal karara sert tepki

ABD'de görülen davada Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.

BAŞTAN AŞAĞI REZALET
Baştan aşağı skandallarla dolu olan davayı başlatan savcı 'cü, hakimin FETÖ ile irtibatı ortaya çıktı. Mahkemede kullanılan deliller FETÖ'cülerin kaçırdığı sahte belgelerden oluşuyor. Davanın tanık koltuğunda ise firari FETÖ'cüler oturuyor. Kumpas davası başladığı andan itibaren yargı tiyatrosu oynanıyor. Bugün ise jüri kararını açıkladı. Asıl hedef ise Kudüs kararıyla ABD'yi uluslararası camiada rezil eden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteniyor.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ
FETÖ-ABD iş birliğindeki Kumpas davasında jüri kararının açıklanmasıyla Türkiye yine tek yumruk oldu. Skandal karara #ABDyeBoyunEğmeyeceğiz hashtagiyle tepki gösterildi. İşte o tweetlerden ve paylaşılan capslerden bazıları:
Etiketler: , ,
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 00:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar