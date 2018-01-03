ABD'deki skandal karara sert tepki

ABD'de görülen davada Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz buldu.



BAŞTAN AŞAĞI REZALET

Baştan aşağı skandallarla dolu olan davayı başlatan savcı FETÖ'cü, hakimin FETÖ ile irtibatı ortaya çıktı. Mahkemede kullanılan deliller FETÖ'cülerin kaçırdığı sahte belgelerden oluşuyor. Davanın tanık koltuğunda ise firari FETÖ'cüler oturuyor. Kumpas davası başladığı andan itibaren yargı tiyatrosu oynanıyor. Bugün ise jüri kararını açıkladı. Asıl hedef ise Kudüs kararıyla ABD'yi uluslararası camiada rezil eden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteniyor.





SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

FETÖ-ABD iş birliğindeki Kumpas davasında jüri kararının açıklanmasıyla Türkiye yine tek yumruk oldu. Skandal karara #ABDyeBoyunEğmeyeceğiz hashtagiyle tepki gösterildi. İşte o tweetlerden ve paylaşılan capslerden bazıları:



Şunu tekrar hatırlatalım; Bu halka boyunduruk kuramayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! #ABDyeBoyunEğmeyeceğiz pic.twitter.com/TuBDZNffcE — Yusuf El Padrino (@yusufelpadrino) 3 Ocak 2018

'17/25 Aralık'ta ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Başarısız olunca aynı tezgahı götürüp ABD'de kurdular.'



#ABDyeBoyunEğmeyeceğiz pic.twitter.com/vCmkT6ZVI5 — Rastaman (@Rastamandj) 3 Ocak 2018

Ruhunu 1 dolara, kendini 50 bin dolara satan 1 hain FETÖ militanı Hüseyin Korkmaz'ın tanıklık yaptığı bir tiyatro ile bize boyun eğdiremezsiniz.#ABDyeBoyunEğmeyeceğizpic.twitter.com/yq7wnFMjN2 — Üst Akıl Oyunları (@UstAkilOyunlari) 3 Ocak 2018

Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur olmayacaktır!#ABDyeBoyunEğmeyeceğiz pic.twitter.com/LrnLDGYrBy — Marginale (@themarginale) 3 Ocak 2018



​

