Antalya'da dün pitbull dehşeti yaşandı. Olayda genç bir kız ölümden döndü. Üniversite öğrencisi B.S. arkadaşları ile sahilde gezintiye çıktı. Bu sırada Öz Nazmi Ateş, beslemesi yasak olan pitbull cinsi köpeğini saldı. Gençler, kaçamaya çalıştı. Pitbull, B.S'nin sağ kolunu ısırıp parçaladı. Sülek, "İmdat kurtarın" diyerek çığlık atmaya başladı. Çevredekiler polisi aradı. Canını zor kurtaran üniversiteli, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada gülmeye başlayan Öz Nazmi Ateş ise karakola götürüldü.
Vay hayvan!
Nazmi Ateş, pitbull cinsi köpeğini insanların üzerine saldı. Genç kızın kolunu parçalattı. Daha sonra da pis pis sırıttı...
Etiketler: Öz Nazmi Ateş , köpek
- 19 Mart 2017, Pazar
- Gazete
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