CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yalan üstüne yalan! TT listesinde ilk sıraya yerleşti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yalanda sınır tanımadığını bir kez daha açıkça ortaya koydu. Kendisine beğenmediği sorular sorunca sinirlenen İmamoğlu son olarak da devletin valisine 'it' dedi. Daha sonra hakaret etmediğini iddia etti. İmamoğlu'nun inkar ettiği ve en yandaş arkadaşı Portakalın ısrarla sakladığı o skandala ait görüntüler ise ortaya çıktı. Son çıkan görüntüde ise Ekrem İmamoğlu'nun valiye 'itlik yapmıştır' dediği açıkça görülüyor. 'Sevgi pıtırcığı' diye kamuoyunda boy gösteren fakat gerçek yüzü kısa süre içerisinde ortaya çıkan İmamoğlu'nun bu ne ilk ne de son yalanı. Twitter'da İmamoğlu'nun yalanlarının paylaşıldığı #Yalancı hastagi TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Milyonlarca kullanıcı İmamoğlu'nun yalanlarını paylaştı.
13.06.2019 22:14
- Son Güncelleme: 13.06.2019 22:38
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