CHP'li Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın çizgisinde yürüttüğü siyaset ve teröristbaşı için "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" gibi skandal sözleri daha dün gibi hatırlanırken İmamoğlu, Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri CHP seçmeni tarafından da tepkiyle karşılandı...
Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş övgüsü!20.04.2019 14:20
- Türk-Yunan kara sularında sıcak dakikalar! Komandolar ateş açtı
- Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş övgüsü!
- Demet Özdemir bir dönem 'Efes Kızı'ydı! İşte o görüntüler
- Can Yaman avukatlıktan oyunculuğa nasıl geçtiğini anlattı
- Fırsatçıların seçim oyunu deşifre oldu! Stokçuların sakladığı soğanlar çürüdü
- MHP Genel Başkanı Bahçeli'den çarpıcı sözler: İstanbul’daki seçimin yenilenmesi maşeri vicdanı rahatlatacaktır
- MHP Lideri Devlet Bahçeli: FETÖ'cüler, İBB seçimi üzerinden ganimet avcılığına soyunmuşlardır
- Bahçeli'den Fehmi Koru'ya çok sert sözler: Bu ne şerefsizliktir?
- Devlet Bahçeli: Kozan'da hakkımız yenmiş Maltepe'de önümüz kesilmiştir
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Belediye haksız kazanç kapısı değildir
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki: Uluslararası hukuk ihlal edilmektedir
- Tanklar YPG karargahını imha etti! Teröristler havaya uçtu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.