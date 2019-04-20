Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Selahattin Demirtaş övgüsü! 20.04.2019 14:20

CHP'li Ekrem İmamoğlu, HDP'nin tutuklu eski genel başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın çizgisinde yürüttüğü siyaset ve teröristbaşı için "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz" gibi skandal sözleri daha dün gibi hatırlanırken İmamoğlu, Demirtaş için "Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı." ifadesini kullandı. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri CHP seçmeni tarafından da tepkiyle karşılandı...