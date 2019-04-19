İşte İmamoğlu'nun musakka-antrikot kurgusunun belgesi! Ucuz senaryodaki o görevli bakın kim çıktı? 19.04.2019 17:59

YSK tarafından mazbatası verilerek göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 250 bin liralık saat taktığının ortaya çıkmasının ardından musakkalı mütevazilik oyunu fena bozuldu. İBB binasında çekilen ve 'İmamoğlu'nun ilk icraatı tabldotu eşitlemek oldu' şeklinde yayılan kurgulanmış görüntülerin bayat bir senaryodan ibaret olduğu anlaşıldı. Şimdi de İmamoğlu’nun “musakka, antrikot” kurgusunun belgesi çıktı. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında belgelerle açıkladı.