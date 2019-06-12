Ekrem İmamoğlu'nun 'Binali Yıldırım soruları istedi' yalanı elinde patladı 12.06.2019 00:43

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı canlı yayında 'Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi' iddiasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Daha sonra ise bir canlı yayında açıklamalarda bulunan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya soruların istendiğine dair bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi. Böylece İmamoğlu'nun yalanı elinde patladı.