CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun canlı yayındaki TRT yalanına videolu cevap!12.06.2019 01:42
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