CHP'nin adayı Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak İmamoglu'nun "kıytırık" dediği gazeteye röportaj verdiği belirlendi.

SKANDAL MANŞET

İmamoğlu ile ilgili söz konusu haberde İmamoğlu için ''İstanbul'u Pontuslu kazandı'' başlığı atılmıştı.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ KIYRITIK BİR SİTE''

Bu skandal manşet bir anda Türkiye'nin gündemine düştü. Ekrem İmamoğlu ise Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında konuya ilişkin ''Ne olduğu belirsiz uyduruk bir site, Onu yazanı da adam yerine koymadım.'' ifadelerini kullandı.

YUNAN GAZETECİ İMAMOĞLU'NU YALANLADI

Haberi yapan Yunan gazeteci Ioanna Kleftogianni ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu yalanladı.

Kleftogianni "Rusya'dan Venezuela'ya kadar geniş bir coğrafyada nerede sıcak bir gelişme varsa takip etmeye çalışan bir gazeteciyim. Türkiye'deki seçimleri de defalarca takip ettim. 31 Mart Belediye başkanlığı seçimlerini takip ederken Sn. İmamoğlu'yla bir gün geçirerek kampanyasını yakından izleme fırsatı buldum ve izlenimlerimi yazdım.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "uydurma yerel gazete, birisi haber yaptırmış" dediği haberin muhabiri Ioanna Kleftogianni isimli muhabirin İmamoğlu'nun seçim çalışmasına katıldığı ve İmamoğlu ile 1 gün geçirdiği ortaya çıktı. Gün sonunda İmamoğlu ile bir de fotoğraf çektiren muhabirin çalıştığı Ethnos Gazetesi de yerel gazete değil, Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden birisi durumda.