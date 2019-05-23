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  • 23.05.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 23:55

'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! Kıytırık dediği gazeteye röportaj vermiş

'nin adayı, kendisi için 'İstanbul'u fetheden Pontus'lu' manşeti atan gazeteyi yalanlamamış, ciddiye almadığını belirterek, 'uyduruk yerel gazete, birisi haber yaptırmış' demişti. Ancak ortaya çıkan fotoğraf, İmamoğlu'nun bu ifadelerini de yalan çıkardı.Ekrem İmamoglu'nun "uyduruk" dediği gazeteye röportaj verdiği ortaya çıktı.

'nin adayı Başkan adayı 'nun yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Son olarak İmamoglu'nun "kıytırık" dediği gazeteye röportaj verdiği belirlendi.

SKANDAL MANŞET
İmamoğlu ile ilgili söz konusu haberde İmamoğlu için '''u Pontuslu kazandı'' başlığı atılmıştı.

"NE OLDUĞU BELİRSİZ KIYRITIK BİR SİTE''
Bu skandal manşet bir anda 'nin gündemine düştü. Ekrem İmamoğlu ise ile programında konuya ilişkin ''Ne olduğu belirsiz uyduruk bir site, Onu yazanı da adam yerine koymadım.'' ifadelerini kullandı.

YUNAN GAZETECİ İMAMOĞLU'NU YALANLADI
Haberi yapan gazeteci Ioanna Kleftogianni ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu yalanladı.

Kleftogianni "'dan 'ya kadar geniş bir coğrafyada nerede sıcak bir gelişme varsa takip etmeye çalışan bir gazeteciyim. Türkiye'deki leri de defalarca takip ettim. 31 Mart Belediye başkanlığı seçimlerini takip ederken Sn. İmamoğlu'yla bir gün geçirerek kampanyasını yakından izleme fırsatı buldum ve izlenimlerimi yazdım.'' ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "uydurma yerel gazete, birisi haber yaptırmış" dediği haberin muhabiri Ioanna Kleftogianni isimli muhabirin İmamoğlu'nun seçim çalışmasına katıldığı ve İmamoğlu ile 1 gün geçirdiği ortaya çıktı. Gün sonunda İmamoğlu ile bir de fotoğraf çektiren muhabirin çalıştığı Ethnos Gazetesi de yerel gazete değil, Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden birisi durumda.

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