Yeni askerlik sisteminde son dakika! Tek tip askerlik yürürlüğe girdi mi? Askerlik süresi düştü mü?
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu 12 Haziran'da Askeralma Kanunu ile ilgili görüşmelere başladı. Yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu merakla beklenirken, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve milletvekillerinin de olduğu kapalı grup toplantısı gerçekleşti. Peki, yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? Askerlik süresi düştü mü?
Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni askerlik sistemi şemasının kamuoyuna paylaşılmasının ardından askerlik süresinin 6 aya düşeceği bildirilmişti. Askere henüz gitmemiş olan vatandaşların yakından takip ettiği yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği konusu merak ediliyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir aksaklık yaşanmayacağını belirtmişti. Peki, yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? Askerlik süresi 6 aya düştü mü? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
Yeni askerlik sistemi henüz yasalaşmadı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda 1. bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bugün 65 bölümden oluşan 2. bölüme geçilecek. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından en kısa süre içerisinde yasalaşması bekleniyor. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesi konusunda bugün ya da yarın konu ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
"Askerlikte aslında biz devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, bunu şu anda biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gerek kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlanmak da zorlaşmıştır. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Hep bunu konuşmuştur. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim, gerek iş hayatlarında kariyer planlarının onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben Genelkurmay Başkanı değilim, bize Anayasa hükmü gereği 'Başkomutan' diyorlar. Ama Genelkurmay Başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım, Kuvvet Komutanlarının birçoğuyla çalıştım, birçok bilgiyi onlardan alma şansı yakaladım. Burada Kuvvet Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevinde olan Hulusi Paşamızdan bunları dinleyeceğiz. Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili bir takım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa, bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir."