Yeni askerlik sisteminde son dakika! Tek tip askerlik yürürlüğe girdi mi? Askerlik süresi düştü mü?

"Askerlikte aslında biz devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu yılların beklentisiydi, bunu şu anda biz devreye aldık. Günümüz dünyasında askerlik görevi çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen bir meslek haline dönüşmüştür. Askeri alandaki operasyonel faaliyetler ve araç gerek kullanımı için verilen eğitimlerin maliyeti bu işin yükümlüler eliyle yapılmasını verimsiz ve anlamsız hale getirmiştir. Kısa süreli eğitimle sahaya sürülen askerlerin can güvenliklerini sağlanmak da zorlaşmıştır. Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Hep bunu konuşmuştur. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmaların yaşandığı ortadadır. Zaman zaman başvurulan bedelli askerlik uygulamalarının biri de bu yığılmayı ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizin gerek eğitim, gerek iş hayatlarında kariyer planlarının onları giderek daha ileri yaşlarda askere gitmeye zorlaması da bir başka önemli husustur. Gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Ben Genelkurmay Başkanı değilim, bize Anayasa hükmü gereği 'Başkomutan' diyorlar. Ama Genelkurmay Başkanlarımızın birçoğuyla çalıştım, Kuvvet Komutanlarının birçoğuyla çalıştım, birçok bilgiyi onlardan alma şansı yakaladım. Burada Kuvvet Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı görevinde olan Hulusi Paşamızdan bunları dinleyeceğiz. Şayet ortada yükümlü askerlik uygulamasıyla ilgili bir takım sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa, bunlara çözüm üretmek, siyasetçiler ve ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir."