Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”
Doğu Akdeniz'de düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama ve Kurtarma tatbikatı başarıyla son buldu. Tatbikatta, bir pilotun üniformasındaki, "Ayşe tatile çıktı" kabartmalı peçi dikkati çekti...
14.06.2019 10:18
- Son Güncelleme: 14.06.2019 10:33
Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan tatbikata, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Merkezleri ve arama kurtarma birlikleri katıldı. Tatbikata çok sayıda uçak, helikopter, farklı çapta gemi ve birlikler katıldı.
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