Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan tatbikata, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Merkezleri ve arama kurtarma birlikleri katıldı. Tatbikata çok sayıda uçak, helikopter, farklı çapta gemi ve birlikler katıldı.