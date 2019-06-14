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Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Doğu Akdeniz'de düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama ve Kurtarma tatbikatı başarıyla son buldu. Tatbikatta, bir pilotun üniformasındaki, "Ayşe tatile çıktı" kabartmalı peçi dikkati çekti...

14.06.2019 10:18 - Son Güncelleme: 14.06.2019 10:33
Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Doğu Akdeniz'de ortaklaşa düzenlediği, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma-2019 Davet Tatbikatı başarıyla sona erdi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Sondaj faaliyetleriyle suların ısındığı Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikat ile, Türkiye ve KKTC uluslarası sulardaki yetki alanlarına kararlılık mesajı verdi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Fatih Sondaj Gemisi personeli hakkında tutuklama kararı çıkarması da tatbikatı önemli hale getirdi.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Gövde gösterisi

Kara ve deniz olmak üzere iki safhadan oluşan tatbikatta, kazazedeler başarıyla kurtarılırken; tatbikata katılan unsurların yoğunluğu da dikkati çekti.

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Barış Harekatı'na özel peç: “Ayşe tatile çıktı”

Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlanan tatbikata, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye ve KKTC Arama Kurtarma Merkezleri ve arama kurtarma birlikleri katıldı. Tatbikata çok sayıda uçak, helikopter, farklı çapta gemi ve birlikler katıldı.

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